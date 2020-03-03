مسؤول إيراني: إصابة 23 نائباً في البرلمان بفيروس كورونا

ونقلت وكالة "نادي المراسلين الشباب" الحكومية الإيرانية عن مصري قوله إن اصابات هؤلاء النواب جاءت لأنهم كانوا على اتصال وثيق بأشخاص يحملون الفيروس.

ولم يذكر مصري، أسماء النواب المصابين، لكن أسماء خمسة نواب كانت قد كشفت سابقاً وهم كل من قاسم ميرزائي نكو ومجتبی ذوالنور ومحمود صادقي وأحمد امیرآبادي فراهاني ومعصومة آقا بور.



ونصح النائب الإيراني زملاءه ومنتخبي البرلمان الجديد، "بقطع علاقتهم مع الناس في الوقت الحالي تجنباً للإصابة بكورونا".

كما أكد أنه "تم إلغاء الاجتماعات الشعبية مع النواب مؤقتاً، وحث النواب والناخبين على عدم التواصل مع الناس خلال أعياد النوروز".

وكان نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي اعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 2336 والوفيات 77.

وكان رئيسي، قد أعلن أمس أن الإصابات بلغت 1501 حالة والوفيات 66.

