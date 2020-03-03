الزعيم الكوري الشمالي يتابع تدريبا للمدفعية طويلة المدى

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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يحضر تدريبات لمدفعية طويلة المدى ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حضر تدريبات لمدفعية طويلة المدى يوم الاثنين. وقالت الوكالة ”أظهر رجال المدفعية طويلة المدى المشاركين في التدريبات القدرة على الرماية الدقيقة التي قاموا بتحسينها في تدريبهم“. وكانت كوريا الجنوبية ذكرت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي وباتجاه البحر يوم الاثنين لكن وكالة الأنباء المركزية الكورية لم تذكر شيئا عن الصاروخين.

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