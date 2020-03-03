شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجوم صاروخي على حافلة في شرق تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 قالت مصادر مطلعة، إن حافلة تركية في مدينة أغري شرق تركيا تعرضت أمس الإثنين لهجوم صاوخي، أسفر عن مقتل شخص واحد. وشهدت القرية قصف صاروخ لحافلة لإدارة الجمارك التركية وفق ما نقلت صحيفة "زمان" عن موقع "سوزوغو". وتعرضت الحافلة التركية للهجوم الصاروخي بالقرب من معبر غوربولداك على الحدود التركية الإيرانية. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صوليو: "في الـ 8:50 من صباح الإثنين، أصاب الصاروخ، العجلة الأمامية لحافلة أفراد من مديرية جمارك آغري غوربولاك. هناك إصابات. تم تعقب الإرهابيين ومحاصرتهم. الصراع مستمر الآن". ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي.





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