الكويت تنفي نيتها إجلاء رعاياها من مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

نفت الوكيلة المساعدة للصحة العامة في الكويت الدكتورة بثينة المضف، أي نية لإجلاء الرعايا الكويتيين من مصر بسبب فيروس كورونا الجديد. وقالت المضف في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: "لا نية لوقف الرحلات مع مصر، ولا توجد نية لإجلاء الرعايا الكويتيين من مصر، ولكن الوزارة تراقب الوضع بشكل عام"، وأضافت أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من الانتشار السريع للمرض من جميع الدول وليس مصر فقط، وتطبق ما تراه الدولة، حسب تحديد درجة الخطورة. وأكدت أن وزارة الصحة لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الإثنين، ارتفاع عدد الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 56 حالة.

