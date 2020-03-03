شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعدام متهم بالتجسس على إيران لفائدة المخابرات الأمريكية قريباً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 ذكر موقع إلكتروني مرتبط بالسلطة القضائية في إيران في بيان اليوم الثلاثاء، أن حكم الإعدام سيُنفذ قريباً في رجل أدين بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وظهر البيان الذي جاء على شكل فيديو، المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، وبثه الموقع على الهواء، بعد عرض بيان مماثل في 4 فبراير (شباط) الماضي. ولم يتضح إذا كان إسماعيلي سيتطرق إلى الأمر في مؤتمره الصحافي اليوم الثلاثاء.





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