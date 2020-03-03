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حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في سريلانكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

أمر رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، بحل البرلمان في منتصف الليلة الماضية، قبل 6 أشهر من نهاية ولايته الرسمية، وبتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 25 أبريل (نيسان) المقبل. وأمر راجاباكسا بحل البرلمان اعتباراً من منتصف الليلة الماضية، وانعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد في 14 مايو(آيار) المقبل، وفقاً للمرسوم الصادر عبر الجريدة الرسمية لسريلانكا، وستجرى الانتخابات لاختيار 225 نائباً في البرلمان المكون من مجلس واحد، في 25 أبريل(نيسان) المقبل. وتأتي الدعوة إلى الانتخابات بعد السباق الرئاسي في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، الذي أسفر عن فوز القائد العسكري السابق راجاباكسا. وجاء قرار الرئيس السريلانكي، شقيق رئيس الوزراء الحالي، ماهيندا راجاباكسا، الذي قاد البلاد فترتين رئاسيتين سابقتين، عندما أكمل البرلمان 4 أعوام ونصف، الحد الأدنى الضروري قبل حله قانونياً. وعادت عائلة راجاباكسا إلى الحكم في سريلانكا بعد غياب 5 أعوام، إثر حملة انتخابية استفادت فيها من مخاوف المواطنين بعد هجمات جهادية في 21 من أبريل(نيسان) الماضي، على 3 فنادق فاخرة، و3 كنائس أثناء الاحتفال بأحد القيامة، وخلفت 269 قتيلاً وأججت النزاعات بين الطوائف الدينية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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