فيروس "كورونا" يصل سجون إيران ومنح إجازات لـ54 ألف نزيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

منحت السلطة القضائية في إيران أكثر من 54 ألف نزيل إجازات.



وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية اليوم الثلاثاء أن السلطات منحت إجازات لأكثر من 54 ألف سجين لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

والإجازة التي تمنحها السجون في إيران بمثابة إطلاق سراح مؤقت وبتدابير أمنية.

ويأتي هذا بعد أن أفادت منظمات حقوقية، بتفشي فيروس كورونا داخل السجون، الأمر الذي أدى بأهالي المسجونين إلى تنظيم وقفة احتجاجية للإفراج عن ذويهم.

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ووفقًا لمنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، فقد نظم أقارب عدد من نزلاء سجن أورومية المركزي تجمعًا أمام السجن، الإثنين، وطالبوا من خلاله بالإفراج عن أبنائهم مؤقتًا، لمنع إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر تقرير لصحيفة "إيران واير"، الأربعاء الماضي، إصابة العشرات من السجناء بالفيروس، وسط تكتم للسلطة القضائية المشرفة على أوضاع السجون.

والإثنين، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 1501 حالة.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، عبر التلفزيون الرسمي: "الأعداد الأخيرة المحددة لدينا هي 523 إصابة جديدة و12 وفاة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1501 حتى الآن ويصل عدد الوفيات إلى 66".

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أمس، إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع لمنع تفشي فيروس كورونا