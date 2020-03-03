عاجل.. إسقاط طائرة للجيش السوري بإدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوري، الثلاثاء، إثر استهدافها بصاروخ من قبل مقاتلة تركية في منطقة إدلب شمالي البلاد.



وقال مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية: "قوات النظام التركي الإرهابي تستهدف إحدى طائراتنا الحربية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإسقاط طائرة "رشاش حربية" تابعة للجيش السوري عقب استهدافها بصاروخ من قبل طائرة F16 تركية حلقت بالقرب من الحدود شمال جسر الشغور.

وأوضح أن المقاتلة سقطت ضمن المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وفي وقت لاحق قال المرصد إن مقاتلين من الفصائل المسلحة التابعة لتركيا عثروا في محيط منطقة دير سنبل على جثة تعود للطيار الذي أُسقطت طائرته.

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ومطلع الشهر الجاري، أسقطت القوات التركية طائرتين حربيتين من نوع سوخوي 24 تابعتين للجيش السوري بعد استهدافها بصواريخ يرجح أنها جو–جو تمت من قبل طائرات تركية F-16 التي تحلق بكثافة على الحدود السورية مع لواء اسكندرون.

في المقابل أسقط الجيش السوري، الأحد الماضي، 3 طائرات تركية مسيرة في منطقة إدلب الواقعة شمالي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا": "بلغ عدد الطائرات المسيرة التابعة للنظام التركي التي أسقطها الجيش السوري في منطقة إدلب اليوم 3 طائرات حتى الآن".

أعلنت دمشق، أمس الإثنين، عزمها التصدي بحزم "للعدوان" التركي على أراضيها.

الموقف السوري جاء غداة إعلان أنقرة عن عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب، حيث تنشر قواتها وتقدم الدعم المباشر للفصائل المسلحة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).

ومنذ ديسمبر/كانون الثاني المنصرم، يشن الجيش السوري هجوما واسعا لاستعادة آخر معاقل المعارضة في إدلب، تمكن بموجبه من التقدم والسيطرة على عشرات البلدات والقرى.