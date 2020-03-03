المستشار النمساوي يندد بابتزاز أنقرة لأوروبا بالمهاجرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 ندد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز اليوم الثلاثاء، بما وصفه محاولة تركيا "ابتزاز" الاتحاد الأوروبي بعد فتح حدودها أمام آلاف اللاجئين الساعين للتوجه إلى أوروبا. وقال كورتز للصحافيين، إن ما حصل يعد بمثابة "هجوم تشنه تركيا على الاتحاد الأوروبي، واليونان. اعتاد الناس على الضغط على أوروبا"، مضيفاً أن التكتل أمام "امتحان" لاختبار قدرته على حماية حدوده الخارجية.





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