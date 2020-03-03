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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش التركي يسقط طائرة حربية سورية في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
أسقط الجيش التركي اليوم الثلاثاء طائرة حربية سورية، هي الثالثة منذ الأحد، في محافظة إدلب أين أطلقت أنقرة هجوماً ضد القوات السورية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد "إسقاط الطائرة التابعة لقوات النظام إثر استهدافها من قبل طائرة إف-16 تركية"، مشيراً إلى أنها سقطت في مناطق سيطرة القوات النظامية في ريف إدلب الجنوبي، شمال غرب البلاد. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بدورها، بأن القوات التركية "تستهدف إحدى طائراتنا الحربية في عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب" دون أن تتطرق إلى مصير طاقم الطائرة. ومنذ بداية فبراير(شباط) الماضي، تصاعد التوتر بين دمشق وأنقرة في المنطقة، وانعكس في مواجهات على الأرض أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.
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