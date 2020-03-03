اليونان: ننتظر دعماً أوروبياً لحماية حدودنا من الهجرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 ينتظر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، دعماً قوياً من الاتحاد الأوروبي خلال لقائه الخميس المقبل مع القادة الأوروبيين على الحدود اليونانية التركية، أين يتجمع آلاف المهاجرين، وفق مصدر حكومي يوناني. ويتوقع وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع رئيسي المجلس والبرلمان الأوروبيين شارل ميشال، وديفيد ساسولي بعد الظهر إلى ألكساندروبوليس، كبرى مدن محافظة أيفروس الحدودية.





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