الكرملين: نأمل خفض خطر المواجهة مع تركيا في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن روسيا تأمل خفض خطر الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا إلى الحد الأدنى، رغم اقتراب جنود البلدين من بعضهم بعضاً، في منطقة إدلب. وصدرت التصريحات الروسية بعد يوم من دخول القوات الحكومية السورية بمساعدة روسيا، إلى مناطق في مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت سراقب أيضاً. ورداً على سؤال عن مخاطر المواجهة، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "نأمل أن نتمكن من خفض خطر المواجهة المباشرة مع تركيا إلى الحد الأدنى بفضل الاتصال الوثيق بين جيشي البلدين". وذكر بيسكوف أن هناك مناقشات لعقد قمة محتملة حول سوريا بين رؤساء روسيا، وإيران، وتركيا.

