شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 77 في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 أعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، على التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا، في إيران إلى 77. وأشار المسؤول أيضاً إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2336.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 77 في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.