شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 8 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 8. وأوضحت الوزارة ،أن الإصابة لمواطن "من الذين أجلتهم الدولة على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير (شباط) الماضي". ومن جهته أعلن معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2020" اليوم الثلاثاء، إلغاء نسخة هذا العام التي كانت مقررة من 16 إلى 18 من الشهر الجاري "حفاظاً على الصحة العامة".





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