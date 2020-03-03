شباب الصحفيين تكشف: قطر رصدت ميزانية ضخمة لتمويل هيومان رايتس ووتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين إن قطر رصدت ميزانية ضخمة لتمويل منظمة هيومان رايتس ووتش لتبني الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية وترويج مزاعمها الكاذبة والمفبركة حول الاختفاء القسري وتردي أوضاع السجون في تقارير رسمية للمنظمة المشبوهة صاحبة السمعة السيئة بهدف تنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.



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وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية إن دويلة قطر وHميرها تميم بن موزة راعي الإرهاب في العالم والذي يأوي العناصر الإرهابية الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية ويوفر لهم الملاذ الأمن يمول المنظمات الدولية بملايين الدولارات لتشوية مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

وأضاف طوالة إن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الدم والخراب نجحت من خلال رأس أفعى الجماعة إبراهيم منير نائب المرشد العام للإخوان الهارب إلى بريطانيا فى زرع عدد من الاخوان وأبنائهم في منظمة هيومان رايتس ووتش وفي مقدمتهم سلمي نجلة القيادي الإخواني اشرف عبد الغفار امين صندوق نقابة الأطباء السابق والمتهم في قضية التنظيم الدولي للإخوان حيث حكم علية بالسجن في غسيل أموال الجماعة الإرهابية وأصدر المعزول محمد مرسي عفوا رئاسيا لة والهارب خارج البلاد.

وأشار رئيس الجبهة إلى إن سلمي تتولى ملف مصر داخل هذه المنظمة الممولة والمسيسة وكل هدفها تلفيق الاتهامات من خلال تقارير مضروبة عن الدولة المصرية تتقاضي عليها مبالغ مالية كبيرة. أوضح طوالة إن هذه المنظمة المشبوهة لها تاريخ طويل من العداء ضد مصر بعد أن سيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية وأصبحت التقارير التي تخرج عنها يكتبها قيادات التنظيم الدولي للجماعة رافعين شعارات وهمية تحت مسميات مزيفة عن حقوق الإنسان في سجون مصر رغم إن عدد من الإخوان سبق وأن أشادوا بالمعاملة الجيدة داخل السجن وتوفير الرعاية الصحية للمساجين والحصول على كافة حقوقهم.