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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الإيرانية: تسجيل 835 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الوفيات إلى 77 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
وقال الوزارة، اليوم الثلاثـاء، 03/آذار/2020، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 77.
وانتقل الفيروس عبر عائدين من إيران إلى كل من العراق والكويت وقطر والبحرين وعمان السعودية.
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