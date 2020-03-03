شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الإيرانية: تسجيل 835 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الوفيات إلى 77 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



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وقال الوزارة، اليوم الثلاثـاء، 03/آذار/2020، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 77.

وانتقل الفيروس عبر عائدين من إيران إلى كل من العراق والكويت وقطر والبحرين وعمان السعودية.