كوريا الجنوبية تسجل 600 إصابة جديدة و3 حالات وفاة أخرى بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية،اليوم الثلاثاء،" إن كوريا الجنوبية أعلنت تسجيل 600 حالة إصابة جديدة وثلاث حالات وفاة أخرى بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 4812 حالة".



وسادت مشاعر الغضب والخوف من تفشي المرض في أرجاء البلاد في حين تخضع طائفة دينية كانت مصدر الانتشار للتدقيق.

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