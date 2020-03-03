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تسجيل اصابة جديدة بكورونا في الدوحة

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اليمن العربي - متابعات خاصة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

تسجيل اصابة جديدة بكورونا في الدوحة

الخليج 365 - متابعات خاصة

أعلنت قطر، الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19"، ما يرفع عدد حالات الإصابة المسجلة بالبلاد إلى 8 حالات.

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وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن الإصابة لمواطن قطري "من الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 شباط/فبراير الماضي" .. وفق “العين“.

 

وكانت الوزارة القطرية ذكرت، الاثنين، أن المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم.

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