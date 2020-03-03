المرصد السوري: مقتل 9 مدنيين بقصف سوري على ادلب

افاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن "مقتل 9 ​مدنيين​ بينهم خمسة أطفال في قصف صاروخي لقوات الجيش السوري على مدينة إدلب في شمال غرب ​سوريا​". وأكد مدير المرصد ​رامي عبد الرحمن​ لوكالة "فرانس برس" إن القصف استهدف حياً سكنياً في ادلب. إضغط للمزيد

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