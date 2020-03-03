جونسون: بريطانيا على أهبة الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا

أعلن وزير خارجية ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​، أن "بريطانيا على أهبة الإستعداد لمواجهة ​فيروس كورونا​ ، ومن المحتمل أن نرى عدداً أكبر من الإصابات بالفيروس في البلاد".

وفي سياق آخر ، إعتبر أن هجمات النظام السوري والروسي الظالمة في إدلب واحدة من أكثر الهجمات المدمرة في الماضي القريب.