جونسون: بريطانيا على أهبة الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا

أعلن وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، أن "بريطانيا على أهبة الإستعداد لمواجهة فيروس كورونا ، ومن المحتمل أن نرى عدداً أكبر من الإصابات بالفيروس في البلاد".
وفي سياق آخر ، إعتبر أن هجمات النظام السوري والروسي الظالمة في إدلب واحدة من أكثر الهجمات المدمرة في الماضي القريب.
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