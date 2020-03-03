الصحة القطرية: تسجيل إصابة جديدة بكورونا ليصل عدد حالات المصابة إلى 8

اعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية عن تسجيل حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد ليصل عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة إلى 8، ولفتت الى ان الإصابة الثامنة سجلت لمواطن من الذين تم إجلاؤهم على متن ​طائرة​ خاصة من ​إيران​ يوم 27 شباط.

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