عريقات حذر من أعمال عنف في حال ضمت إسرائيل أراضي فلسطينية

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات من "اندلاع أعمال عنف في حال أقدمت إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية"، معربا عن خشيته من أن "تؤدي عملية الضم التي هي الخطوة القادمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى دفع الجانبين شعبا وحدودا إلى أتون العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء".
وفي لقاء صحافي عقده بمدينة رام الله، لفت الى أن "نتائج الانتخابات تظهر أن غالبية المجتمع الإسرائيلي ذهبوا في طريق الاستيطان والضم والأبرتهايد، لأن الحملة الانتخابية ركزت على الضم".
وتأتي تصريحات عريقات بعد إظهار استطلاعات الرأي التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الإثنين، تصدر حزب الليكود بزعامة نتانياهو على حساب خصمه بيني غانتس. وتعهد نتانياهو بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية "في غضون أسابيع" إذا أعيد انتخابه.
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