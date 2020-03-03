عريقات حذر من أعمال عنف في حال ضمت إسرائيل أراضي فلسطينية

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​ من "اندلاع أعمال عنف في حال أقدمت ​إسرائيل​ على ضم أجزاء من ​الضفة الغربية​"، معربا عن خشيته من أن "تؤدي عملية الضم التي هي الخطوة القادمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إلى دفع الجانبين شعبا وحدودا إلى أتون ​العنف​ والفوضى و​التطرف​ وإراقة الدماء".

وفي لقاء صحافي عقده بمدينة ​رام الله​، لفت الى أن "نتائج ​الانتخابات​ تظهر أن غالبية المجتمع الإسرائيلي ذهبوا في طريق ​الاستيطان​ والضم والأبرتهايد، لأن الحملة الانتخابية ركزت على الضم".

وتأتي تصريحات عريقات بعد إظهار استطلاعات الرأي التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الإثنين، تصدر حزب الليكود بزعامة نتانياهو على حساب خصمه ​بيني غانتس​. وتعهد نتانياهو بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية "في غضون أسابيع" إذا أعيد انتخابه.