وسائل إعلام إيطالية: البابا خضع لفحص كورونا والنتيجة سلبية

ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، أن "​البابا​ فرنسيس الذي ألغى اعتكافاً للصوم لأول مرة في تاريخه البابوي بسبب إصابته بنزلة برد، جاءت تحاليله خالية من ​فيروس كورونا​ المستجدّ".

وقال المتحدث باسم ​الفاتيكان​ ماتيو بروني إنّه ليس لديه تعليق فوري على ​تقرير​ الصحيفة.

وألغى البابا (83 عاماً) معظم اللقاءات الجماهيرية الأسبوع الماضي. وخضع ل​جراحة​ لاستئصال جزء من إحدى رئتيه قبل عشرات السنين بسبب مرض أصابه.

ويأتي مرض البابا في وقت تكافح فيه ​إيطاليا​ تفشّياً للفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 52 أمس الاثنين كما قفز إجمالي عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة ليتجاوز الألفين.