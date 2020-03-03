أعلن نائب وزير الصحة في إيران علي رضا رئيسي، خلال تصريحات بثّها التلفزيون الرسمي، عن تسجيل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا منذ بداية انتشاره في إيران ، وقد بلغ عدد المصابية خلال ال24 ساعة الماضية 835 إصابة و11 حالة وفاة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 77 والمصابين إلى 2336 .
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن 435 حالة تعافت من الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ انتشاره في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية:11وفاة إضافية بكورونا لتصل حصيلة الوفيات لـ77 والمصابين لـ2336 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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