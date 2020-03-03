الصحة الإيرانية:11وفاة إضافية بكورونا لتصل حصيلة الوفيات لـ77 والمصابين لـ2336

أعلن نائب ​وزير الصحة​ في ​إيران​ علي رضا رئيسي، خلال تصريحات بثّها التلفزيون الرسمي، عن تسجيل أعلى نسبة إصابات ب​فيروس كورونا​ منذ بداية انتشاره في إيران ، وقد بلغ عدد المصابية خلال ال24 ساعة الماضية 835 إصابة و11 حالة وفاة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 77 والمصابين إلى 2336 .

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن 435 حالة تعافت من الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ انتشاره في البلاد.