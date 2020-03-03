عدوان: ننتظر التشكيلات القضائية التي نتمنى أن تراعي معايير الشفافية والكفاءة

اعلن رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ في تصريح له من ​مجلس النواب​، "اننا ندرس اقتراح قانون آلية ​التعيينات​ في الفئة الأولى ورفعنا توصية للوزير ​دميانوس قطار​ لضرورة إحترام الآلية التي كانت تُطبّق ووعدنا بأنها ستُحترم وسنسرّع في إقرار هذا الإقتراح الذي يشكل إنجازًا مهمًا"، مؤكدا ان "إحدى أسباب ​الفساد​ هي طريقة التعيين التي جرت سابقًا والتي لم تحترم الكفاءة"، مشيرا الى "اننا ننتظر ​التشكيلات القضائية​ التي نتمنى أن تراعي معايير الشفافية والكفاءة وتكون بعيدة عن أيّ تدخلات".

من جهة أخرى، لفت عدوان الى انه "سيتم العمل على إيجاد الكيان القانوني في المرفأ الذي يمنع الفساد والهدر ويزيد من إيرادات ​الدولة​".