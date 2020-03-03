حراك حاصبيا يعتصم أمام مستشفى خليفة رفضا لتحويلها حجر صحي لمرضى كورونا

نفذ حراك ​حاصبيا​ و​العرقوب​ بحضور العشرات من أبناء شبعا والقرى المجاورة وقفة إحتجاجية أمام ​مستشفى​ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ​بلدة شبعا​ إستنكاراً لما أسموه إقتراح بعض نواب ​السلطة​ لتحويل هذا الصرح الطبي إلى حجر صحي للمصابين ب​فيروس كورونا​.

وقد رفع المحتجون الأعلام اللبنانية ورددوا الهتافات المنددة بهذا الإقتراح واعتبروه إستهتاراً بسلامة وحياة أبناء المنطقة مؤكدين الوقوف بكل حزم ضد هذا الإقتراح لعدم تنفيذه مهما كان الثمن

كما وأكد المحتجون على المضي ب​الثورة​ حتى ​تحقيق​ كامل أهدافهم.