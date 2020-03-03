كلية الحقوق في جامعة الروح القدس نظمت مؤتمرا حول تعديلات القانون التجاري

نظمت كليّة الحقوق في ​جامعة الروح القدس​ – ​الكسليك​، بالاشتراك مع ​معهد الدروس القضائية​ المؤتمر الدولي الرابع حول "تعديلات القانون التجاري اللبناني من وجهتي نظر الباحث والقاضي"، في معهد الدروس القضائية في الأشرفية.

وقد حضر وزيرة ​العدل​ الدكتورة ​ماري كلود نجم​، الرئيس الأول ل​محكمة التمييز​ ورئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي سهيل عبّود، رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب الدكتور طلال هاشم، رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​، رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ​ندى دكروب​، العميدة المشاركة في كلية الحقوق في جامعة الروح القدس- الكسليك البروفسورة غادة كرم، المنسّق العلمي للمؤتمر القاضي البروفسور كابي شاهين، وحشد من ​القضاة​ والمحامين والعمداء والأساتذة الجامعيين.