كلية الحقوق في جامعة الروح القدس نظمت مؤتمرا حول تعديلات القانون التجاري

نظمت كليّة الحقوق في جامعة الروح القدس – الكسليك، بالاشتراك مع معهد الدروس القضائية المؤتمر الدولي الرابع حول "تعديلات القانون التجاري اللبناني من وجهتي نظر الباحث والقاضي"، في معهد الدروس القضائية في الأشرفية.
وقد حضر وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم، الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب الدكتور طلال هاشم، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب، العميدة المشاركة في كلية الحقوق في جامعة الروح القدس- الكسليك البروفسورة غادة كرم، المنسّق العلمي للمؤتمر القاضي البروفسور كابي شاهين، وحشد من القضاة والمحامين والعمداء والأساتذة الجامعيين.
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