وزير المالية بحث مع جمعية الصناعيين في مطالب القطاع ومواجهة المخاطر

التقى ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ وفدا من ​جمعية الصناعيين​ برئاسة ​فادي الجميل​، وتم البحث في المخاطر التي يواجهها القطاع الصناعي والتي تؤثر على إنتاجه. وأكد وزني خلال الاجتماع، "أهمية قطاع الصناعة بما له من دور اقتصادي كبير بتحفيز النمو". وتم أيضا تأكيد ضرورة تلبية مطالب الصناعيين، التي أشار إليها الجميل وهي تأمين التمويل اللازم لاستيراد المواد الأولية للتصنيع والإنتاج ومعالجة التهريب والتهرب الجمركي وأخذ إجراءات لتحفيز القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات ومنع الهدر ومعالجة الأكلاف المتعلقة ب​الطاقة​ المكثفة، بالإضافة إلى معالجة قضية سعر الصرف.

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