بهية الحريري باجتماع لجنة التربية: للإلتزام بتوصيات وزارة الصحة

إنعقدت ​لجنة التربية​ برئاسة النائب ​بهية الحريري​، وجرى شرح لما تقوم به ​وزارة التربية​ من إجراءات في الداخل اللبناني، ودار نقاش عن إمكانية فتح المدارس أو الإستمرار في إقفالها واعتماد الفروض المزلية وفتحها جزئياً لتلاميذ الشهادات الرسمية.

وشدد الحاضرون في الإجتماع على التوعية وضرورة توحيد السبل، وأكدت الحريري أن "الإجراءات المتخذة حديثا للحد من دخول الأجانب من المناطق المنتشر فيها ​كورونا​ سوف تحد من وصول وانتشار الفيروس"، وأكدت أن "منطمة الصحة العالمية بالتعاون مع ​وزارة الصحة​ بصدد إنجاز الخطة الوطنية الإحترازية كما أن الإجراءات المتخذة من ​الدولة​ وأجهزتها للحد من إنتشار الفيروس لا تتعدى مسؤوليتها المسؤولية الإجتماعية التي علينا كمواطن وقطاع خاص أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة والإلتزام بتوصيات وزارة الصحة".