شريم عرضت وجبرا التنسيق بين الوزارة والجامعات والتقت رئيس مؤسسة وعد

إلتقت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، رئيس ​الجامعة اللبنانية الأميركية​ الدكتور ​جوزف جبرا​ يرافقه مستشاره الإعلامي الخاص الدكتور كريستيان أوسي، وجرى التداول بالأوضاع العامة وكيفية التعاون والتنسيق بين ​وزارة المهجرين​ والمؤسسات الأكاديمية و​الجامعات​ من خلال طرح بعض المشاريع ذات الصلة التي تساعد على تحصين العودة.

وإلتقت شريم رئيس "مؤسسة وعد" حسن جشي، في حضور المدير العام للوزارة أحمد محمود تم خلاله البحث في الطلبات المتبقية جراء ​حرب تموز 2006​.