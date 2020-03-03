البعريني:لضبط أسعار مواد التعقيم وعدم احتكارها في ظل وباء كورونا

أمل عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني أن يتم "ضبط أسعار المستحضرات الخاصة بالتعقيم والكمامات وعدم إحتكار السوق وخاصة بعدما أصبحت هذه المواد خبزا يوميا للبنانيين في ظل تفشي وباء كورونا"،معتبرا أن "معالجة الازمات يتطلب خطة متكاملة وهيئة طوارئ، فلا يكفي ان تصدر وزارة الصحة تعليمات، انما على باقي الوزارات العمل لتسهيل تطبيقها من قبل اللبنانيين".
وفي تصريح له سأل البعريني :"أين الخطوات الحكومية لضبط اسعار هذه المستحضرات؟ وأمام إستغلال بعض التجار للازمات وتحقيق مكاسب على حساب ابسط المبادئ الانسانية، اين دور وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك؟".
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