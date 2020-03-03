لجنة الإقتصاد إستمعت الى رؤية نعمه للخروج من الأزمة الإقتصادية

عقدت ​لجنة الإقتصاد​ والتجارة جلسة برئاسة النائب نعمة إفرام وبحضور وزير الإقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​، وجرى الوقوف على رؤية وزير ​الاقتصاد​ لجهة سبل الخروج من ​الأزمة​ الإقتصادية واطلاعها على الخطة الخمسية بتفصيل ​العجز​ التي سبق وأقرتها اللجنة بالإضافة الى مناقشة موضوع الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع.

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