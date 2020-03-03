عبد الصمد عرضت مع سفير الصين شؤونا إعلامية وتطورات فيروس كورونا

استقبلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، في مكتبها في الوزارة سفير الصين وانغ كيجيان، وعرضت معه الأوضاع العامة، وخصوصا موضوع فيروس كورونا والعلاقات الثنائية لا سيما على الصعيد الاعلامي.
وأطلع السفير الصيني الوزيرة عبد الصمد على تطورات كورونا في الصين، شارحا لها الايجابية منها والمتعلقة بالسيطرة على هذا الفيروس وإمكان علاجه. ولفت في تصريح بعد اللقاء الى "أننا تحدثنا عن دور الاعلام في أوقات الأزمات وضرورة نشر الاخبار الصحيحة والدقيقة، كذلك دور الاعلام في التواصل بين الحكومة والشعب وفي التنسيق بين الاجهزة والجهات المختلفة في الدولة".
وأوضح "أننا عرضنا التعاون المثمر القائم بين بلدينا في مجال الإعلام وقد أكدت للوزيرة عبد الصمد استعداد الجانب الصيني للمزيد من التعاون سواء مع وزارة الاعلام أو مع الاعلام غير الرسمي، كون هذا التعاون مفيدا جدا للبنان والصين على حد سواء".
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