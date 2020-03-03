رئيس الجمهورية عرض مع وزير الخارجية نتائج زيارته الى باريس

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها الى باريس واللقاءات التي عقدها معنظيره الفرنسي جان ايف لودريان وعدد من المسؤولين الفرنسيين.
واوضح الوزير حتي انه لمس لدى المسؤولين الفرنسيين حرصًا على دعم لبنان ومساعدته لاسيما في الظروف الراهنة التي يمر بها. وتناول البحث ايضا المواضيع المدرجة على جدول اعمال مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي يعقد غدا في القاهرة.
النائب مصطفى حسين
واستقبل الرئيس عون نائب عكار السيد مصطفى حسين واجرى معه جولة افق تناولت التطورات المحلية الراهنة والاوضاع الاقتصادية والازمة المالية. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة عكار لاسيما تلك التي كان الرئيس عون تابع تنفيذها مع الادارات المعنية. واشار النائب حسين الى انه جدد المطالبة بحق ابناء الطائفة العلوية في اطار التعيينات التي تعتزم الحكومة القيام بها.
الى ذلك ابرق الرئيس عون الى الكاتب امين معلوف مهنئا بمنحه وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة ضابط اكبر،من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تقديرا لعطاءاته الفكرية والادبية.
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