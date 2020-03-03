رئيس الجمهورية عرض مع وزير الخارجية نتائج زيارته الى باريس

عرض ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مع وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​، نتائج الزيارة التي قام بها الى ​باريس​ واللقاءات التي عقدها معنظيره الفرنسي جان ايف لودريان وعدد من المسؤولين الفرنسيين.

واوضح الوزير حتي انه لمس لدى المسؤولين الفرنسيين حرصًا على دعم ​لبنان​ ومساعدته لاسيما في الظروف الراهنة التي يمر بها. وتناول البحث ايضا المواضيع المدرجة على جدول اعمال ​مؤتمر​ وزراء الخارجية العرب الذي يعقد غدا في ​القاهرة​.

النائب ​مصطفى حسين​

واستقبل ​الرئيس عون​ نائب عكار السيد مصطفى حسين واجرى معه جولة افق تناولت التطورات المحلية الراهنة والاوضاع الاقتصادية والازمة المالية. كما تطرق البحث الى حاجات ​منطقة عكار​ لاسيما تلك التي كان الرئيس عون تابع تنفيذها مع الادارات المعنية. واشار النائب حسين الى انه جدد المطالبة بحق ابناء ​الطائفة العلوية​ في اطار ​التعيينات​ التي تعتزم ​الحكومة​ القيام بها.

الى ذلك ابرق الرئيس عون الى الكاتب امين معلوف مهنئا بمنحه وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة ضابط اكبر،من الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، تقديرا لعطاءاته الفكرية والادبية.