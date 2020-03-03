قوى الأمن: العنصر في النبطية ليس مصابا بكورونا

أفادت ​قوى الأمن الداخلي​ بأن بعض مواقع التواصل تداولت خبرا عن إغلاق قاعة المحكمة العقارية في ​النبطية​ بغية تعقيمها للإشتباه ب​كورونا​ نتيجة سقوط أحد عناصر ​قوى الامن الداخلي​ أرضا. وقد تبين بعد خضوع العنصر للفحوصات في المستشفى أنه يعاني من التهاب حاد في الاذن الوسطى ولا يظهر عليه عوارض الاصابة بالفيروس.

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