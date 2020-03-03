اليونان تنتظر دعمًا أوروبيًا "قويًا" لحماية حدودها أمام أزمة الهجرة

كاستانييس: دعت اليونان لدعم "قوي" من بروكسل خلال اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة الهجرة التي تزداد حدتها عند حدودها مع تركيا الثلاثاء، بعدما هددت أنقرة بالسماح لملايين اللاجئين بالتوجه إلى أوروبا.
وقال مصدر حكومي يوناني إن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ينتظر "دعماً قوياً" من الاتحاد الأوروبي خلال لقائه الثلاثاء في منطقة إيفروس الحدودية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسي المجلس والبرلمان الأوروبيين شارل ميشال وديفيد ساسولي.
يأتي الاجتماع مع القادة الأوروبيين بعدما تجمّع الآلاف عند الحدود البالغ طولها مئتي كيلومتر أو توجّهوا بقوارب إلى جزر بحر أيجه في مسعى للعبور من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأكدت فون دير لايين الاثنين أن "التحدي الذي تواجهه اليونان حاليا هو تحد لأوروبا".
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