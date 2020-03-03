مصادر لمصراوي: طرح بنك القاهرة قد يتأجل بسبب فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مطلعة على عملية طرح بنك القاهرة في البورصة، لمصراوي، إن الطرح الذي كان من المتوقع له نهاية مارس او بداية أبريل المقبل، قد يتأجل بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد على الأسواق الدولية ومصر.

ويخطط بنك القاهرة المملوك بالكامل لبنك مصر، لطرح حوالي 45% فقط من أسهمه، ضمن برنامج حكومي يستهدف طرح مجموعة من الشركات والبنوك العامة في البورصة.

وكانت مصادر قالت لمصراوي، في وقت سابق، إن الحكومة تخطط لطرح ثالث أكبر بنك حكومي في البورصة، في منتصف أبريل المقبل، خاصة بعد استطلاع شهية المستثمرين في جولة عقدها البنك في عواصم المال العالمية، في دبي ولندن وأمريكا.

وقالت المصادر لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن توقيت طرح بنك القاهرة في البورصة مرتبط بمدى جاهزية الأسواق العالمية والمحلية، خلال الأسبوعين المقبلين، وأن البنك ومستشاريه يترقبون حاليا التداعيات السلبية الناجمة من انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.

وخلف انتشار فيروس كورونا المستجد خسائر بالمليارات في الأسواق العالمية والأوروبية والعربية خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تعود الأسواق المالية لاسترداد عافيتها مع بداية الأسبوع الجاري.

وبحسب المصادر فإن القائمين على خطة طرح البنك يسيرون في خطوات عملية الطرح، "ولكن قبل اتمام عملية الطرح لابد أن تكون مؤشرات الأسواق العالمية إيجابية حتى يكون هناك نجاح وإقبال على شراء الأسهم من طرح البنك".

وكان بنك القاهرة قام بإرجاء عملية طرح البنك في البورصة التي كانت مستهدفة خلال 2018 بحسب خطة الطرح، بسبب أزمة هبوط البورصات العالمية وخروج بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر.

"تخضع طرح عملية البنك لعملية دراسة دائمة بناء على المستجدات العالمية والمحلية، ففي حال تحسن الأوضاع الخارجية وتلاشي آثار فيروس كورونا ستتم عملية الطرح في التوقيت المستهدف أو العكس"، بحسب المصادر.

وبنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، وتم قيده في البورصة مطلع 2017 برأسمال 2.25 مليار جنيه، ويدير الطرح المرتقب كل من شركتي هيرميس، واتش إس بي سي.

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وفي النصف الأول من الشهر الماضي، وافقت البورصة، على زيادة رأسمال البنك الممولة بالكامل من بنك مصر، بقيمة 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 5.25 مليار جنيه، موزعة على 750 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد والزيادة مسددة نقدًا.

وكان مديرو الطرح ومسؤولين من بنك القاهرة نفذوا جولة استكشاف خارجية في أبوظبي ودبي ولندن خلال يناير الماضي وأخرى في أمريكا في شهر فبراير الماضي للاطلاع عن مدى شهية صناديق الاستثمار العالمية للإقبال على طرح البنك في البورصة.

وبحسب المصادر جاءت نتائج الجولتين إيجابية وحققت الهدف منها، وأن اللجنة القائمة على عملية الطرح ستحدد نسبة الطرح العام والخاص بعد الانتهاء من بعض الإجراءات اللازمة.

وقالت المصادر، إن عملية الطرح لزيادة رأسمال البنك، ستكون من خلال طرح حصة في سوق المال، دون الاتجاه لبيع حصة لمستثمر رئيسي بهدف توسيع قاعدة الملكية بصفة عامة سواء لعرب أو أجانب وبحدود معينة بحيث لا تذهب لعدد محدود من المستثمرين.

وبحسب المصادر سيكتفي البنك بالطرح المحلي فقط دون اللجوء إلى طرح عالمي في الأسواق الخارجية في المرحلة الحالية.

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