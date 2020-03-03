حملة مفاجئة على المدارس والمراكز الطبية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

واصلت محافظة الأقصر، تنفيذ الحملات المتنوعة والمفاجئة، للاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه جرى تنفيذ تلك الحملات أمس الاثنين، وجاءت كالتالي، في مجال التعليم جرى المرور المفاجئ على ٤ مدارس بمدينة البياضية، وتبين انتظام العملية الدراسية، إلا أنه تبين ارتفاع الكثافة الطلابية ببعض الفصول، وجرى التشديد على الكشف المستمر على أنظمة وطفايات الحريق، وتوجيه نصائح للتلاميذ بالنظافة المستمرة.

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وأضاف محافظ الأقصر، أنه في مجال الصحة، جرى غلق مركز طبي خاص، وضبط عدد من الأدوية منتهية الصلاحية به، فيما جرى إغلاق صيدليتين لمخالفتها للاشتراطات الطبية.

وفي مجال الطب البيطري جرى ضبط ٩٥ كجم لحوم وأطعمة فاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتابع المحافظ: "في مجال التموين جرى تحرير محاضر لعدد من المخابز لمخالفتها المواصفات ونقص الوزن لرغيف الخبز المدعم، وتحرير مخالفة لمستودع لعدم إعلانه عن سعر بيع أسطوانات البوتاجاز.