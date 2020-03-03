الأزهر تقرر حرمان الطلاب الممتنعين عن سداد المصروفات من دخول الامتحانات- "وافدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قررت جامعة الأزهر، منع طلاب الكليات والمعاهد "الوافدين" من خلال السفارات بالقاهرة والأقاليم، الممتنعين عن سداد المصروفات، من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، إلا بعد السداد.

ودعت جامعة الأزهر، الكليات بمطالبة سفارات الطلاب الوافدين، حتى يسمح لهم بدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ونص قرار مجلس جامعة الأزهر، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، على عدم إعطاء الطلاب "المصريين والأجانب" أي بيانات أو إثبات قيد أو شهادات خاصة بهم، قبل تسديد الرسوم الدراسية.

وطالب مجلس جامعة الأزهر، كليات القاهرة والأقاليم، بسرعة تحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب.

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ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات القاهرة والأقاليم ومعاهد كلية العلوم "بنين وبنات"، يوم السبت التاسع من مايو المقبل، على أن تحدد كل كلية مواعيد امتحانات التخلفات طبقا للظروف والإمكانيات الخاصة بها.

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