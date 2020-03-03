إيران : 835 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية إصابة 835 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه 435 حالة تعافت من الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ انتشاره في البلاد.
وكان نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي قد كشف أمس الاثنين، عبر التلفزيون الرسمي عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1501 والوفيات إلى 66.
وكانت السلطات الإيرانية أعلنت فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، كما وجهت بإغلاق المدارس، وإلغاء النشاطات الرياضية، ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.
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