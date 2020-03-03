التعليم العالي: جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة للتدريب المهني لطلابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية، دورة تدريبية متكاملة للطلاب، خلال الفترة من 1 مارس الجاري وتستمر لمدة 3 أيام، بالتعاون مع شركةSmart Systems، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأجهزة العلمية والمعملية الخاصة بالتعليم الفني والتعليم الهندسي.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أوضح الدكتور علوي الخولي، رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم هذا التدريب العملي، تطوير مهارات الطلاب المهنية والمعرفة العلمية بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، لاسيما وأن الجامعات التكنولوجية هي مستقبل الدولة، وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستحداث برامج وتخصّصات جديدة يتطلبها سوق العمل المحلي والدولي، لتخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل.

ومن جانبه، استقبل الدكتور محمود سالم، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، مجموعة من مهندسي الشركة ومعهم أحدث الأجهزة التعليمية في مجالات الميكاترونكس والأوتوترونكس وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تجهيز ٦ معامل من قبل الشركة وهي معمل نيوماتيك، هيدروليك، نظام صناعى للميكاترونكس، السيارات الهجينة، متحكم منطقي مبرمج، ومعمل لوحات ميكرو كنترولر لعمل دورة تدريبية متكاملة من خلال محاضرات نظرية وعملية للطلاب.