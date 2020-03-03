كولياغين: انخفاض عدد الجرائم الإرهابية في روسيا بشكل كبير في آخر 5 أعوام

أعلن النائب الأول لرئيس مكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إيغور كولياغين، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض عدد الجرائم ذات التوجه الإرهابي في روسيا، خلال الأعوام الخمسة الماضية، بمقدار 9 مرات، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقال كولياغين، خلال مؤتمر صحفي : "علىمدى 5 سنوات، في الفترة بين أعوام 2015 و2019، انخفض عددها (أي الجرائم) بمقدار 9 مرات".
ووصف كولياغين هذا العدد بأنه "انخفاض كبير".
كما أشار كولياغين إلى أنه تم منع تنفيذ الغالبية العظمى من العملياتالإرهابية في عام 2019 نتيجة للإجراءات المنسقة بين أجهزة نفاذ القانون، وهي 57 جريمة إرهابية، موضحا أن 34 منها كانت في مرحلة التحضير.
ويذكر أن الجرائم ذات التوجه الإرهابي لا تشمل فقط الوقائع المتعلقة بتحضير الأعمال الإرهابية، بل أيضًا تجنيد عناصر جديدة للمنظمات الإرهابية، والدعوات العلنية إلى ممارسة الإرهاب، واحتجاز الرهائن، وما إلى ذلك.
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