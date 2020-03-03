الكويت: لا توجد إصابة واحدة بـ"كورونا" للقادمين من مصر

أكدت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أية حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قادمة من مصر. وشددت المضف - في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة الكويتية - على عدم وجود أى نية لإجلاء الكويتيين من مصر، جراء الفيروس، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها (الصحة) الكويتية، لا تتعلق بمصر وحدها؛ حيث أن ذات الإجراءات، ستطبق على القادمين من سوريا، الهند، وبنجلاديش والفلبين، وقالت "نراقب الوضع بشكل عام في العالم، ونحدد مدى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية، التي سنعلن عنها في حينه".

كانت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية قد أعلنت - في بداية المؤتمر - عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر إجمالي عدد المصابين عند 56 حالة حتى الآن. وجود أى نية لإجلاء الكويتيين من مصر، جراء الفيروس، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها (الصحة) الكويتية، لا تتعلق بمصر وحدها؛ حيث أن ذات الإجراءات، ستطبق على القادمين من سوريا، الهند، وبنجلاديش والفلبين، وقالت "نراقب الوضع بشكل عام في العالم، ونحدد مدى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية، التي سنعلن عنها في حينه".كانت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية قد أعلنت - في بداية المؤتمر - عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر إجمالي عدد المصابين عند 56 حالة حتى الآن.

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