الشرطة الألمانية تنفذ مداهمات ضد اليمين المتطرف

داهمت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، منازل 12 شخصًا يشتبه تشكيلهم جماعة يمينية متطرفة بهدف مهاجمة المهاجرين والأجانب. وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن المشتبهين تتراوح أعمارهم بين 19 و57 عامًا وتقع مساكنهم التي تم تفتيشها بولاية "شليسفيغ هولشتاين" وغيرها بشمال البلاد، ويعتقد أن المشتبهين شكلوا جماعة "دائرة آريان ألمانيا" مع آخرين في يوليو الماضي.

وتابعت الشبكة أن جميع المشتبهين لديهم ميول يمينية متطرفة وأظهروا دعمهم لجماعات اليمين المتطرف، وأن المداهمات جاءت بهدف البحث عن أدلة ضدهم. أعمارهم بين 19 و57 عامًا وتقع مساكنهم التي تم تفتيشها بولاية "شليسفيغ هولشتاين" وغيرها بشمال البلاد، ويعتقد أن المشتبهين شكلوا جماعة "دائرة آريان ألمانيا" مع آخرين في يوليو الماضي.وتابعت الشبكة أن جميع المشتبهين لديهم ميول يمينية متطرفة وأظهروا دعمهم لجماعات اليمين المتطرف، وأن المداهمات جاءت بهدف البحث عن أدلة ضدهم.

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