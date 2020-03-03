بعد قليل.. إعلان نتائج انتخابات إسرائيل و"أزرق وأبيض" يحقق مفاجآت كبيرة

أعلنت لجنة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية انتهاء فرز جميع الأصوات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية بعد قليل، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الفحص والتدقيق. وحصلت كتلة اليمين على 59 مقعدًا بالكنيست الإسرائيلي أمام 54 مقعدًا لكتلة اليسار، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية. أمام 54 مقعدًا لكتلة اليسار، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية. كما حاز حزب الليكود الإسرائيلي، بقيادة بنيامين نتنياهو على 36 مقعدًا بالكنيست الـ23، وحصل حزب أزرق أبيض بقيادة جانتس على 32 مقعدًا. أبيض بقيادة جانتس على 32 مقعدًا. ووفقًا للوحة النتائج الحقيقية للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية: الليكود: 36 مقعدًا الأزرق والأبيض: 32 مقعدًا القائمة المشتركة: 15 مقعدًا "شاس": 10 مقاعد "يهدوت هاتوراة": 7 مقاعد حزب العمل و"ميرتس": 7 مقاعد "يسرائيل بتينو": 7 مقاعد Advertisements "يمينا": 6 مقاعد اقرأ أيضًا: ننشر نتيجة الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 81% من الأصوات

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