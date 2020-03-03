الصحة الألمانية: ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 188 حالة

أعلنت وزارة الصحة الألمانية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) المستجد إلى 188 شخصًا، وذلك حسبما ذكر موقع (دويتشه فيله) الإخباري الألماني، اليوم الثلاثاء.
كانت وزارة الصحة الألمانية أعلنت أمس الإثنين أنه تم تسجيل حالتينمصابتين بفيروس (كورونا) بالعاصمة برلين، فضلًا عن حالة أخرى تم تسجيلها مساء أمس الأول، مؤكدةً أن هناك الآن 3 حالات مؤكدة للإصابة بالفيروس في برلين.
وأوضحت أن الحالة الأولى لشاب من برلين ميتا، فيما أعلن السنياتور الصحي ديليك كالايشي في مجلس الأعمال الإقليمي وجود حالتين مؤكدتين أخريين، إحداهما لرجل من وسط برلين، والأخرى لامرأة في حي مرزان - هيلرزدورف.
يُذكر أنه تم تسجيل أكثر من 150 حالة إصابة بفيروس (كورونا) في ألمانيا.
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