ماليزيا: 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" وعدد المصابين يصل لـ36 حالة

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء الماليزي الجديد محيي الدين ياسين، اليوم الثلاثاء، عن ظهور 7 حالات جديدة مصابة بفيروس"كورونا" المستجد في البلاد. ظهور 7 حالات جديدة مصابة بفيروس"كورونا" المستجد في البلاد. وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن عدد المُصابين وصل إلى 36 حالة، تماثل 22 شخصا منهم للشفاء.

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