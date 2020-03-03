استنكر قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح، اليوم الثلاثاء، الاعتقالات المستمرة من القوات الأمريكية بحق قيادات عراقية وطنية شاركت في تحرير العراق من عصابات تنيظم "داعش" الإرهابي. تحرير العراق من عصابات تنيظم "داعش" الإرهابي. وقال مصلح ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) اليوم ـ "إنه يتعين على الحكومة العراقية أخذ دورها بوقف الاعتقالات التعسفية بحق رموز الحشد من عشائر الأنبار، والتي وقفت ضد عصابات داعش الإرهابية". (السومرية نيوز) اليوم ـ "إنه يتعين على الحكومة العراقية أخذ دورها بوقف الاعتقالات التعسفية بحق رموز الحشد من عشائر الأنبار، والتي وقفت ضد عصابات داعش الإرهابية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "عمليات الأنبار" تطالب الحكومة العراقية بوقف اعتقال القوات الأمريكية لقادة الحشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.