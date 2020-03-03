“كورونا” يواصل انتشاره في العشرات من دول العالم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مارس 2020 01:10 مساءً - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره المستمر حول العشرات من دول العالم، حاصدا إصابات ووفيات وتداعيات جديدة.

وتقدم “سكاي نيوز عربية” أحدث الأخبار وآخر مستجدات المرض لحظة بلحظة:

– قطر تعلن ارتفاع عدد الإصابات لديها إلى 8 حالات وتلغي معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2020) الذي كان مقررا هذا الشهر.

– الصين، بؤرة انتشار الفيروس، أعلنت تسجيل 125 إصابة جديدة، الثلاثاء، مما يجعلها أدنى حصيلة يومية منذ ظهور “كورونا” قبل نحو 6 أسابيع.

كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، جميعها في مقاطعة خوبي، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2943.

– في كوريا الجنوبية، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 477 إصابة جديدة، الأمر الذي يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى قرابة 5 آلاف، وهو العدد الأكبر في أي دولة خارج الصين.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس حتى ظهيرة الثلاثاء في كوريا الجنوبية 4812.

وألغت السلطات الكورية عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية، كما مددت العطلات المدرسية 3 أسابيع على مستوى البلاد.

– وزارة الصحة الكويتية أعلنت عدم تسجيل أي إصابات جديدة بـ”كورونا.”.

وكانت الوزارة الكويتية قد أعلنت، الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، مما رفع عدد الإصابات المسجلة بالمرض إلى 56 حالة.

العلاج المنتظر

– نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أعلن، الاثنين، أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا بحلول هذا الصيف أو الخريف.

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وقال خلال مؤتمر صحفي: “اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرا بحلول الصيف أو بداية الخريف”.

والاثنين، ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس في الولايات المتحدة إلى 6 حالات، سُجّلت كلها في ولاية واشنطن، وفق ما أفاد مسؤولون.

حالة الاقتصاد

– واصل النفط مكاسبه اليوم بفضل توقعات بتبني بنوك مركزية على الأرجح إجراءات تحفيز مالي لمواجهة أثر تفشي فيروس كورونا والتفاؤل المتزايد حي التخفيضات أكبر لإنتاج أوبك هذا الأسبوع.

– الأسهم الأوروبية ارتفعت، حيث قادت قطاعات السفر والترفيه والخدمات المالية والتأمين، التي تضررت في السابق، المكاسب.

– محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش لبحث تدابير للتعامل مع التفشي.

توصيات الـ”إن بي إي”

– دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه) دخل على الخط، فقال إن السلام بالقبضات مسموح لكنه غير مستحب باليدين، في سلسلة توصيات جديدة من أجل الحد من انتشار “كورونا”.

أرسلت الرابطة مذكرة إلى الأندية الثلاثين في الدوري حددت فيها تدابير قصيرة الأمد لحماية اللاعبين من التعرض للفيروس، الذي أدى إلى وفاة 6 اشخاص حتى الان في الولايات المتحدة.

كما حثت الرابطة اللاعبين على تجنب أخذ اشياء من الجماهير مثل الأقلام، الكرات والقمصان من أجل التواقيع التذكارية.

وقالت الرابطة ورابطة لاعبي الدوري في المذكرة “صحة وسلامة اللاعبين، المدربين، الأجهزة والجماهير لها أهمية قصوى”.