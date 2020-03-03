كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة تركية تسقط أخرى سورية فوق إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقطت طائرة عسكرية تركية، اليوم الثلاثاء، أخرى سورية فوق منطقة إدلب شمال غربي سوريا، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

وذكرت القناة، أن طائرة "إف 16" تركية أسقطت طائرة حربية سورية من طراز "إل 39"، الثلاثاء، وكشفت مصادرنا أن الطائرة التركية استهدفت نظيرتها السورية بصاروخ "جو جو"، فوق منطقة جبل الزاوية.

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وكانت القوات التركية، قد استهدفت طائرة عسكرية سورية في إدلب.

ويذكر أن الطائرة السورية المسقطة هي الثالثة منذ الأحد، في محافظة إدلب، حيث أطلقت أنقرة هجوما ضد قوات الجيش السوري.